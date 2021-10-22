屏東購好禮振興加碼活動正式啟動後，短短2周時間，已產生7萬5000筆抽獎序號，登錄金額更突破億元大關，屏東縣政府為加大經濟復甦力道，縣長潘孟安22日公布加碼神秘大獎，是由屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設公司聯合提供全新二房、價值850萬元的輕豪宅，不少民眾直呼「好想中獎」。

潘孟安提醒，屏東消費期間自2021年10月8日至2022年4月30日，共長達7個月時間，來屏東消費只要使用紙本五倍券消費滿200元，或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。

此次加上好宅大禮，就有機會成為好宅主人，歡迎全台民眾一起來屏東買好買滿，將好禮帶回家。

屏東縣政府表示，屏東購好禮獎項相當豐富，除了提供令人期待的全新好宅，周周抽iphone13和Gogoro電動機車、雙月抽休旅車、年節再加碼抽黃金等多項大獎，上周五已經抽出6位幸運兒，也陸續前來領獎。