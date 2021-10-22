大陸製播的真人秀、選秀綜藝不僅內容精彩，卡司往往也極具話題性，各地藝人趨之若鶩，紛紛將演藝重心移往大陸，其中，第一屆《超級星光大道》出身的實力派歌手楊宗緯就是一例，而他最近加盟《追光吧！哥哥》第二季，卻遭主持人無情譏諷「涼了」，讓他當場尷尬。

沒學過正統音樂教育的楊宗緯，大四時路過選秀節目甄選現場，臨時參加，接著就在2007年登上了第一屆《超級星光大道》，在節目上靠著極具辨識度的感性聲線過關斬將，尤其擅長抒情歌，被主持人陶晶瑩封為「催淚歌神」，雖賽程末期爆出謊報年齡爭議，但楊宗緯仍爆紅並出道，卻因合約問題沉寂多時，重新出發後，於2013年開始漸漸將事業重心轉往大陸。

日前大陸夯綜藝《追光吧！哥哥》確定製作第二季，在大陸發展多年的楊宗緯，確定是節目參賽者之一，將與其他不同年齡的男藝人們共同競爭，爭取最終成團出道機會，言詞向來犀利火辣的舞蹈家金星，則回歸擔任「追光藝術委員會主任」。

近日節目釋出搶先看短片，只見金星在現場一一點評參賽者優、劣勢，說到楊宗緯時，先是表示聽過他的代表作〈洋蔥〉，沒想到話鋒一轉，提到他2017年演唱夯劇《三生三世十里桃花》經典片尾曲〈涼涼〉，金星用雙關語虧他：「後來就〈涼涼〉了是吧」，楊宗緯當場只能小聲地說：「對」，臉上則難掩無奈與尷尬。