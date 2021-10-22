昔日當家小生黃維德早年演出《飛龍在天》，2008年已有女友的黃維德被爆在大陸與已婚伊能靜牽手，隔年伊能靜與庾澄慶宣布結束9年婚姻。而黃維德近年將工作重心轉往大陸，昨(21日)剛過50歲生日的他近期出席公益晚宴，可見他尖下巴消失，整張臉長肉幸福肥不少。
黃維德13年前與伊能靜爆出牽手風波，當時男方已有交往多年女友，女方也有婚姻，兩人傳出「雙劈」震驚粉絲，對此，黃維德當時神隱數日，之後才露面表示：「大家（指和伊）都是工作相互照顧關心的朋友，此事造成所有人困擾，深感抱歉」，而經紀人則駁斥黃維德與女友已婚的傳聞，並稱伊能靜準備出單曲，要找黃維德拍MV，被偷拍那天他也在場，「只是過馬路的時候拉了一下」，強調並無大家猜測的如此嚴重。
近年黃維德將演藝事業移往大陸，2018年周遊與李朝永舉行婚宴，黃維德曾抽空回台參加，去年周遊舉辦壽宴，黃維德也戴著書生眼鏡出席，近年他多半在大陸演出電視劇，曾演出《流星蝴蝶劍》、《瑯琊榜》，上月宣布從《媽媽的戰爭》殺青，今年6月他曬出露出手臂的照片，寫下：「今天開始有了第一針的抵抗力」，透露已在大陸接種疫苗。
本月20日大陸媒體《一點娛樂》報導北京嫣然天使兒童醫院舉行慈善晚宴，理事長李亞鵬和袁弘、張鈞甯等人都出席，其中驚見好久不見的黃維德，他一改先前頹廢蓄鬍造型，鬍子剃得相當乾淨露出白淨臉龐，但似乎長肉不少，臉圓了一圈看似沒了脖子，而粉絲依舊捧場，留言回：「德哥生日做公益，實力演員正能量」。
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