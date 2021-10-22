由於韓國下周即將公布第3季經濟成長數據，以及大公司也陸續要公布財報，22日觀望氣氛占上風，指數平盤上下整理。目前，KOSPI在3,007.17點，跌0.16點。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

三星電子平盤，SK海力士漲1.25%，LG化學漲2.23%，Naver卻跌1.58%。

22日路透社指出，韓國第3季的經濟成長(GDP)有可能趨緩。主因是，外銷出口雖強勁，但韓國內需市場疲軟所致。韓國GDP繼第2季成長0.8%後，上季經季節性調整的預估值將會是0.6%。同時，第3季的年增率估增4.2%，遠低於第2季所創下10年來最大單季漲幅6%。

下周最新財報公布時間，三星電子與SK海力士分別在28日與26日舉行。

美元兌韓元價位在1,178.3，韓元貶0.09%。

韓國3年期公債殖利率漲5.5個基本點至1.889%，而10年期的也升3個基本點至2.417%。