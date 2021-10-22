遊覽車被大貨車追撞，車尾稀爛，車上5名遊客送醫。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱快速公路上午7點40分，北上182K外側，大貨車和遊覽車大追撞，大貨車的車頭全毀，遊覽車車尾也被撞爛，玻璃全破，鐵板凹陷，撞擊猛烈，遊覽車上14位乘客霎時從座位上震倒，跌得東倒西歪，猝不及防尖聲大叫，彰化系消防局第三大隊緊急啟動救護，5位送醫，車輛回堵好幾公里。

大貨車追撞遊覽車，車頭全爛。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

車禍發生在上班尖峰時間，西濱快速公路早上已經車流龐大，大貨車行駛在外側的車道，研判應該是剎車不及，突然追撞前方遊覽車，大貨車的車頭和遊覽車的車尾霎時都撞得稀爛。鐵板、玻璃破碎一地，現場一片狼藉。

彰化縣第三消防大隊長施順仁表示，接獲通報後，馬上出4個消防分隊10名消防員與4輛救護車前往搶救，車上有14名乘客，驚魂未定，5人分別受到撞傷、挫傷，幸好都沒有生命危險，緊急送醫急救。

西濱快速道大貨車追撞遊覽車，回堵嚴重。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

警方初步調查，遊覽車做為某公司的交通車，正搭載員工上班，途中車禍發生，大貨車行駛在後方，初判研判未保持適當距離，剎車不及造成車禍，整起事故的肇事原因和責任歸屬還在進一步釐清當中。