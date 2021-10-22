媒體人陳文茜愛犬「西西里島」。（圖／取自臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」）

媒體人陳文茜今日（22）表示，自己身體近來每況愈下，水腫、虛弱、喘、心律不整、免疫攻擊血管出血多時；她2周前昏倒在後院水池旁，醒來時發現愛犬「西西里島」不斷在她身上又跳又咬。振興醫院院長魏崢則玩笑稱，西西里島可能剛好幫她做了CPR，因該犬重6公斤，在她身上又踩又跳正好恢復她的血液循環，讓她直呼西西里島真是「人生中的救命恩人」。

陳文茜今日在臉書發文表示，她的身體每況愈下，水腫、虛弱、喘、心律不整、免疫攻擊血管出血已一段時間。她2周前想讓自己動一下，不要一直躺著休息，便前往後院整理蓮池，不料蹲下後起身眼前一片黑就昏倒了。

陳文茜指出，她昏倒後助理即時扶著她躺在後院旁的浴室，當時她已半失去知覺，助理推估她約昏倒8分鐘，期間她發現有東西一直在抓她的鼻子，她還在心裡納悶：「這醫生為什麼用指尖一直抓我的鼻子，挺疼的。」甦醒後她發現自己正躺在浴室地板而非醫院，而那個揑她鼻子的不是醫生是「西西里島」。

對此，陳文茜強調，西西里島看著她倒下，緊張之情更甚助理，8分鐘內一下咬她左耳、一下踩她身上咬鼻子、一下咬她右耳，著急得不斷跳過來又跳過去。送醫後振興醫院院長魏崢玩笑稱：「她（指西西里島）可能剛好幫妳做了CPR，因為她的體重6公斤，在妳身上踩來踩去，跳過來跳過去，正好恢復妳的血液循環。」陳忍不住對西西里島感嘆道：「我很疼愛她，但從來沒有想到她會是我人生中的救命恩人。」