跨年煙火房開賣！寒舍艾麗酒店宣布，即日起開放預訂「焰麗迎曦2022」跨年住房專案，於2021年12月30日(四)至2022年1月1日(六)入住「煙火景觀房」三天兩夜29900元＋15.5％起，可直接於面台北101客房內愜意欣賞綻放的台北101絢爛煙花。

另有「城市景觀房」三天兩夜價格自19900元＋15.5％起，專案入住每房皆可享兩客早餐、免費使用健身房及酒店內全區無線上網服務，以及跨年當晚入住賓客免費入場位於酒店7樓戶外空中花園(每房限兩位)，今年將由DJ現場刷盤打碟，在炫彩音樂及暢享飲品的愉悅氛圍中，近距離欣賞台北101煙火，無時差體驗跨年瞬間的震撼與祝福。

隨著警戒解封、國旅逐漸回溫，為搶得跨年煙火檔期先機，擁有地利優勢的信義區各大飯店將陸續開賣煙火景觀房。業者表示，因為國境封鎖，目前出國仍有難度，所以多數民眾只能在台灣過年，反之國際旅客也進不來，讓過往熱銷的煙火景觀房，也因為少了國際旅客來搶，沒過往那麼熱銷，今年同樣得等開賣後才知道。

寒舍艾麗酒店坐落於台北市信義計畫區中心，擁有235間客房，其中超過三分之一面向台北101，擁有「煙火第一排」的完美視野，是欣賞台北101與跨年活動的熱門場域。絕佳的地理位置及便捷的交通，除了鄰近捷運板南線「市政府站」及信義線「台北101站」，周邊比鄰市府廣場及百貨、影城商圈，步行距離內可盡享逛街購物、品嘗各式風味美食，或者是倒數完後的深夜電影等豐富精采的活動。