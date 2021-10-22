高價股在外資研究報告釋多下，千金股、股后爭奪戰搶搶滾，昨（21）日失去一天股后寶座的信驊（5274）在四大外資齊按讚下，以將近200元的價差重登股后，狠甩今日大跌的力旺（3529）；此外，高價股排行第五的譜瑞-KY（4966）今日再度站上1900元，有直追大立光（3008）的氣勢。

高價股向來是外資、投信及特定主力作手的市場，一般小散戶沒有實力參與高價股的盛況。近年來高價股百花旗放，創下台股新榮景，是過去多頭從未有的現象，也算是台股除了寫下登上萬八的新紀錄之外，另一個締造台股新紀錄的景象。

外資對高價股繼續出正向看好的報告，不過，外資昨日高價股並非全面站在買方，以前十高價股來看，買超矽力-KY 30張、賣超信驊12張、賣超力旺52張、賣超大立光6張、買超譜瑞-KY達70張、買超富邦媒4張、賣超祥碩高達405張、買超旭隼13張、買超AES-KY有89張、買超世芯-KY達260張。

外資對信驊的財務預期樂觀，對2021年每股純益估計值為37.33元，2022年、2023年分別為年增42％與25.5％，來到53元與66.5元，外資此一報告，今天再推升信驊股價重奪股后地位，今天最高來到2435元、大漲130元，而力旺則明顯走弱，盤中最低2210元，11點過後約在2265元、跌75元附近。