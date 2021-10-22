台中市校園新冠肺炎疫苗第一劑在校接種作業告一段落，近95％同意接種，在校應施打人數15萬1168人，實際施打人數14萬6755人。市長盧秀燕22日表示，校園BNT疫苗第一劑施打率約97％，統計不良反應人數約89名，一名住院觀察中，其餘已經全部出院。

市議會今日舉行定期會，市議員黃健豪關心學生疫苗注射的情形，最近疫苗陸續到貨，台中市配合中央規畫全力加速為市民服務，包括之前幫高中職以下學生打BNT，盧秀燕親自到學校關心，台中學生BNT施打狀況為何？

盧秀燕說，依教育局、衛生局統計在校應施打人數約15萬1168人，實際施打人數14萬6755人，校園BNT第一劑施打率97％，為提升保護力，儘管台灣疫情稍微緩和，仍要求教育局持續宣導各校落實各項防疫政策。

針對學生施打後是否發生不良反應，盧秀燕表示，市府重視學生的健康狀況，中央宣布開放學生施打BNT後，即緊鑼密鼓安排，也請好的醫療團隊為轄區的學校學生接種，尊重學生與家長的意願。

台中市到目前為止，各校學生傳出身體不適大多屬於暈針，統計起來，不良反應人數約89名，一名住院觀察中，其餘已經全部出院。

教育局指出，市府以「台中市校園零個案、零傳染」為目標，持續要求各校務必依據「台中市高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」落實各項防疫措施。

學校每日應落實師生體溫監測、校園內公共區域應常態清潔及消毒，加強宣導師生勤洗手、佩戴口罩、避免出入人多擁擠的公共場所、減少不必要移動及聚會，學生在校期間如有發燒等症狀，應佩戴口罩及就醫，並加強宣導生病不上班、不上課，維護彼此健康。