受到氣溫降低、降雨等因素，新竹縣政府原訂23日舉辦的客家藝術節、竹北市公所23日的新月沙灘嘉年華晚會，以及24日的鐵馬行遊程，均因2日氣溫驟降、持續降雨而延後舉辦。

新竹縣政府22日上午宣布，客家藝術節原訂於23日在東興圳公園登場，但因氣候不佳，決定延後辦理，日期會再另行宣布。

竹北市公所則指出，因氣象局天氣預報氣溫會降低、降雨持續，考量到民眾參與活動的安危，「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」確定延期至11月6、7日，新月晚會6日登場，7日則舉辦鐵馬行遊程。