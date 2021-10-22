大陸央視網22日發表〈李雲迪跌落神壇完全是自作孽〉評論文章，強調顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。鋼琴王子李雲迪嫖娼被抓，再次給大陸某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活。

評論指出，一個時期以來，某些明星大腕頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴。這些被捧上天的人生活在虛幻之中，已經找不到北了。但嚴酷的現實卻讓這些人打回原形，有的被依法追究法律責任，有的則聲名狼藉，早已混不下去。就是在這樣激濁揚清的大背景下，這位堂堂的李雲迪居然飛蛾撲火，再次以身試法，給社會添了一把猛料，這不能不令人驚詫，也讓人感到痛心。

評論表示，看到這樣的新聞，有時幾乎難以置信。明星大腕即便做不到德藝雙馨，也不該淪落至此、自取其辱啊！希望明星們潔身自好，類似李雲迪的猛料應該少一些了。