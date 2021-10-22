55歲資深藝人董至成日前上《聽媽媽的話》節目分享離婚後的心路歷程。他去年和妻子Teresa簽字離婚，日前因三級警戒禁止餐廳內用，許久不見兒子一面，甚至連過節都很難吃上一頓飯，讓董至成心中百感交集，不禁淚灑攝影棚，他指出22年的婚姻，會走到這個地步，與綜藝大哥大胡瓜有非常大的關係。

節目一開始，董至成就語出驚人地對主持人小禎說：「我的婚姻會走到這個地步，跟令尊胡自雄先生有非常非常大的關係。」原來當初會認識前妻Teresa，是胡瓜牽線介紹，董至成和Teresa兩人初相識就一拍即合，交往半年就決定步入禮堂。

董至成對兒子真情告白，眼眶泛淚。（年代提供）

董至成回想當年，有大哥級主持人胡瓜替他倆證婚，夫妻必定能白頭偕老、永浴愛河，沒想到婚禮辦得風光，最終卻以離婚收場。董至成不禁感嘆，離婚好像是現代人普遍的現象，開玩笑說：「原來在我婚後第2年，介紹人也離婚了！」

董至成說，我的婚姻路跟胡瓜有非常大的關係，小禎聽了很吃驚。（年代提供）

董至成2018年向主持了12年的《綜藝大集合》請長假後，赴北京發展3年，期間回台次數不超過5次，夫妻形同分居狀態，直到去年Teresa以「個性不合」為由提出離婚，他至今對「被離婚」的原因百思不得其解，但離婚是事實，認為自己也要負很大的責任。

離婚之後，董至成搬回老家跟母親同住，房子留給小孩和前妻，兒子成為兩人間的傳話筒，他坦言對前妻還是有一份愧疚，感激她當初花了8年做了5次試管，身上挨了幾千針才成功受孕。所以每年兒子生日時，董至成都會讓兒子跪在前妻面前磕頭，感謝媽媽賜予他生命，讓董家的香火得以延續。

節目最後，董至成也對兒子真情告白：「雖然現在沒辦法住在一起，我們彼此勉勵、共同加油，一定要孝順媽媽，爸爸愛你！」以上內容將於明（23日）晚9點於年代MUCH台38頻道播出。