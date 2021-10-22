媒體日前報導，有台商在大陸施打過兩劑科興疫苗，返台後致電詢問1922，得知可以到衛生所換取小黃卡。報導刊出後，指揮中心立刻「髮夾彎」，宣布只有「國內接種疫苗」才核發小黃卡，在海外或大陸接種疫苗僅能登陸全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）、不核發小黃卡。對此，洪秀柱批評，「全球認證科興、國藥這些疫苗的國家，遠超過認證高端疫苗的國家」，台灣何來不認可的道理，這是什麼邏輯？

洪秀柱今（22日）在臉書發文表示，5月疫情爆發時，許多經濟條件許可的民眾都到國外或者大陸地區施打疫苗，依照指揮中心現行的措施，即便施打的是WHO世衛組織EUL的疫苗，回台之後也無法取得認證。這些當初自費出國打疫苗、替台灣省下疫苗的民眾，現在卻被當「疫苗人球」，指揮中心此舉，難道是在懲罰他們當時不乖乖待在台灣打高端？

世衛組織認可的疫苗，洪秀柱痛批，台灣何來不認可的道理？連未經三期試驗的高端疫苗都可以核發接種證明，經世衛組織核發EUL的疫苗，不但沒有辦法拿到小黃卡，連「黃皮書」（國際預防接種證明書）都拿不到，這是什麼邏輯？

洪秀柱直言，更令人匪夷所思的是，指揮中心發出的公文叫大家「返台後不需再追加接種」，昨天發言人卻說「若在台灣補打過疫苗，最好攜帶兩地的接種證明，以免無法入境別的國家」；所以在其他地區施打過疫苗的民眾，到底指揮中心認為該不該在台灣補打疫苗？

這些自相矛盾的措施，洪秀柱指出，指揮中心也只能用政治口水掩蓋過去，像問「『大陸』是哪個國家？」，根本是企圖模糊社會輿論焦點。

洪秀柱稱，希望指揮中心的正副指揮官們能夠明白，「大陸」指的就是「中華民國大陸地區」，也稱「中國大陸」。至少在民進黨還沒完成修憲或正名制憲的偉大工程之前都是如此，不管他們滿不滿意。畢竟，2019年8月1日，內政部次長陳宗彥才宣布要放寬「陸配」來台探親的資格，希望他明白「陸配」、「陸委會」的「陸」所指為何。

全球認證科興、國藥這些疫苗的國家，洪秀柱強調，遠超過認證高端疫苗的國家，指揮中心的「疫苗風涼話」，還是向打高端疫苗的民眾勸說就好。