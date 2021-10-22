20歲李男昨下午到從小養他的78歲楊姓老婦人家偷錢，疑因偷竊失風而持刀連砍楊婦14刀，疑再搶走嬤家的36萬元鉅款，李男殺人後竟到北市情色半套按摩店「桑一下」，才又包車南下花蓮逃逸，昨晚間11時許，李男外出買消夜被警方逮獲，身上帶有8萬染有血跡的鈔票，但金額與被害人家屬所說不符，警方依強盜殺人罪嫌偵詢中。

據悉，楊婦育有2子、2女，李男父親不詳，生母精神狀況不穩定，孩提時期就由楊婦負責照料，16年前，楊婦看李男生世可憐於是照料他。李男讀高中時開始學壞，不斷行竊偷東西，楊家原都選擇原諒，最後一度受不了把他送回李家，未料李家也不理李男，李男最後甚至一度流落公園，跑回來向楊婦求救，楊婦心軟讓小兒子帶著李男在自家塑膠工廠上班。

凶刀(翻攝照片／戴上容新北傳真)

染有血跡鈔票(翻攝照片／戴上容新北傳真)

前天死者小兒子領不少現金要發薪，李男疑起了歹念，上班沒多久就不見蹤影，小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽叫胞姊返家查看，姊姊見鐵門大開木門卻反鎖，一反常態，上頭有血漬急叫父親與弟弟返家並報警，一開門竟發現楊婦已倒臥血泊中且身上有明顯刀傷。

犯嫌作案完，用外套包著贓款逃逸之畫面(翻攝照片／戴上容新北傳真)

救護人員抵達時楊婦已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。警方發現，楊婦胸口有一處約3公分刀傷，應為致命傷，另外背部有多達13處刀傷，警員見狀都私下驚呼「怎麼這麼殘忍，到底有何深仇大恨？」警方調閱監視器發現，李男於昨下午進出楊婦住處，甚至更衣變裝逃往其他縣市，因此將李男列為重要嫌疑人。

新莊警方21日晚間11時許，至花蓮市區國聯四路與國聯五路口時，發現李男在路口購賣燒烤當街逮捕李嫌，並帶回同行的游姓網友，2人被帶回新莊警分局進一步偵訊。

據悉，李男向警方供稱，返回住所換掉血衣後，把凶刀遺留在復興街的租屋處，後續叫計程車直奔北市林森北路預約好的半套按摩店消費7000餘元，另留下3000元小費，再向認識的游姓網友表示「我去找你玩」，並花4千元包計程車前往花蓮。不知情的游姓網友還熱心款待李男，讓他在家借住，警方循線追查到花蓮，恰好撞見李男在路邊買燒烤，上前將他壓制上銬。

警方後續從李男身上包包搜出沾血8萬元，李男表示花掉的1萬多元「這些就是全部了」，但據家屬表示，屋內現金應有36萬元，李男是否花到剩下8萬，或是僅拿走9萬多，檢警仍在調查中，目前檢察官、家屬正在新莊區台北醫院相驗死因中。