63歲好萊塢演員艾力克鮑溫（Alec Baldwin）竟傳出誤殺攝影導演噩耗！艾力克鮑溫目前在新墨西哥州片場拍攝新片《Rust》，沒想到在使用道具槍時誤射攝影導演哈里娜哈欽斯 (Halyna Hutchins)和編導喬爾蘇沙(Joel Souza)，哈里娜送醫後不治，目前整個劇組已經停止拍攝。

綜合外媒報導，亞歷鮑德溫正在美國新墨西哥州北部地區拍攝新戲，原本現場的道具槍應該要使用安全子彈，沒想到槍枝竟擦槍走火，導致哈里娜和喬爾慘遭擊中，緊急以直升機的方式送醫搶救，然而哈里娜仍傷勢過重身亡，喬爾則身受重傷，目前還在加護病房觀察中。

目前尚未得知道具槍是否被誤裝真正子彈，或是添加火藥，才導致道具槍造成嚴重悲劇，而劇組相關人員也未對艾力克鮑溫提出傷害或是謀殺罪，但電影已經確定停拍，將全力配合警方調查以及處理後續。