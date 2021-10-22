中國演出行業協會微信公眾號22日繼中國音樂家協會取消鋼琴王子李雲迪會員資格後，「打蛇隨棍上」針對李雲迪因嫖娼被行政拘留一事公告，要求會員單位對其進行從業抵制。

中演協指出，日前演藝人員李雲迪因嫖娼被朝陽公安分局依法行政拘留。中國演出行業協會依規啟動行業道德自律評議程序。經綜合該會道德自律委員的評議意見，對演藝人員李雲迪做出如下評議，特此公告：

遵紀守法是作為普通公民的基本素質。作為公眾人物，李雲迪的行為表現出其法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。因此，本會對演藝人員李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。

中演協強調，在此鄭重提醒廣大演藝從業人員，務必加強自省自律，提高遵紀守法意識，自覺規範言行。以身試法，終將自食惡果。