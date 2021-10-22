台中市一名86歲錢姓老翁，坐在「座便椅」如廁長達6小時，家屬怎麼苦勸，老翁堅持靠自己力量起身，因時間過久血糖降低，身體不斷發抖，員警安撫老翁情緒，閒話家常後，老翁漸卸下心防，由員警與家屬合力攙扶到床上，老翁瞬間眉頭疏緩，家屬感謝「員警真的是人民保母」。

台中市府警察局第四分局黎明派出所所長林澤聰、警員郭俊佑執服夜間巡邏勤務，接獲民眾報案稱黎明路二段民宅內有一老翁身體不適，家屬亟需警察協助。

員警馳赴現場，家屬心急如焚地表示錢姓老翁坐在座便椅已長達6小時，無奈家屬怎麼苦勸，老翁均堅持要靠自己的力量起身，因時間過久，血糖降低，身體不斷發抖。

員警見狀不斷安撫老翁情緒，一陣閒話家常後，老翁似乎逐漸卸下心防，由員警與家屬合力攙扶下移置床上，老翁瞬間眉頭疏緩，顯見輕鬆不少，不久即睡著安歇。

家屬見狀感激不已，對家務事麻煩到員警感到不好意思，向員警表示，老翁已高齡86歲，平日都有家人從旁照護，這次老翁於坐便椅上如廁結束，家屬欲將老翁抱回床上休息，沒想到老翁極力掙扎不願被觸碰，就這樣從下午坐到晚上，無奈老翁的莫名堅持，家屬無計可施之下只能請求員警協助。

家屬不斷向員警表達謝意，林澤聰亦提醒家屬有時間仍應帶老翁身體檢查，以掌握身體狀況，民眾有需要幫助，通常最先想到警察，警方也會盡其所能適時伸出援手或通報相關單位給予民眾關懷和協助。但若有身體不適情形一定要盡速就醫，以防憾事發生。