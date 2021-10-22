今天MLB國聯冠軍賽繼續進行，道奇賽前落入總比分1：3絕境，抱著背水一戰心情繼續對抗勇士，而今天靠著泰勒(Chris Taylor)一人包辦6分(含3轟)瘋狂表現，道奇最後以11：2順利扳回一城，不讓勇士提早慶祝，系列賽追成2：3落後仍保有進軍世界大賽一線生機。

道奇今天安排牛棚投手喬凱利(Joe Kelly)擔任先發，不過首局他就慘遭勇士炮擊，僅解決一個出局數就被勇士重炮弗里曼(Freddie Freeman)敲出2分炮，這讓道奇士氣大大衰弱，畢竟這幾場他們打擊都不太好，首局就被得分令人絕望，之後再解決一人後喬凱利就退場。

但道奇面臨背水一戰沒那麼快放棄，2局下半開始大反攻，今天擔任左外野手的波拉克(A.J. Pollock)敲出陽春炮，緊接著擔任一壘手的普侯斯(Albert Pujols)順利靠安打上壘，這時今天主角泰勒第一球就揮棒，逮中勇士投手佛里德(Max Fried)94.9 mph四縫線快速球轟出2分炮，以3：2超前。

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3局下道奇在壘上有人時又輪到泰勒，今天的他沒有極限，順利掃出一壘安打為球隊再添1分，而又靠安打上壘的老將普侯斯也功不可沒。第4局雙方停機後，第5局「泰勒劇場」繼續上演，這回他逮中馬汀(Chris Martin)95.9 mph沉球再轟2分炮，道奇將比分拉開到6：2。

Chris Taylor joins Johnny Damon (2004 ALCS Game 7) as the only players with 2+ HR and 5+ RBI in a potential elimination #postseason game in the LCS or WS. pic.twitter.com/azIfHgNrPB — MLB Stats (@MLBStats) October 22 2021

第7局你沒看錯，這不是重播，泰勒再度開轟，2好2壞時抓住勇士投手88.3 mph變化球轟向中外野，泰勒上演驚天3響炮，而且道奇的11分他就包辦6分，值得一提的是他因為騰納(Justin Turner)報銷，補上三壘守備位置，加上暴力打擊表現，徹底展現「工具人」身手。

Chris Taylor is the first player in #postseason history to have a 3-HR game in a potential elimination game. pic.twitter.com/T6AEfbQYir — MLB Stats (@MLBStats) October 22 2021

第8局道奇換其他人跳出來，季後賽打擊率只有.213的游擊手騰納(Trea Turner)敲出安打再添1分，接著首局率先開轟的波拉克也想當英雄，連忍3顆壞球後不甘等待保送，下一球直接出手，逮中94.1 mph四縫線速球敲出驚天3分炮，比數來到11：2絕對領先優勢，他今天也敲出雙響炮。

第9局雖握有9分巨大領先，道奇仍派出王牌終結者簡森(Kenley Jansen)關門，勢必要拿下這一戰，而他也沒漏氣，分別以兩個飛球接殺、一個滾地球刺殺成功拿下3個出局數，幫助道奇拿下這極為重要的一勝。最後勝投由道奇第二任投手菲力普斯(Evan Phillips)奪下，勇士王牌左投佛里德則苦吞敗投。