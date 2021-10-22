美國疾病管制暨預防中心顧問小組今天一致支持接種莫德納和嬌生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人可接種追加劑，且可選擇追加與先前接種廠牌不同的疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今晚已簽署這項建議，如此一來，疾管中心的建議就與食品暨藥物管理局（FDA）昨天批准施打追加劑並支持混打的意見一致。

路透社報導，這可能替之後數以百萬計美國民眾得以立刻接種追加劑一事鋪路。

不過，衛生官員及公衛專家表示，推廣追加劑可能令人困惑。疾管中心顧問小組努力試著讓接種追加劑的建議用語盡可能清楚明瞭，也提供自行選擇疫苗的彈性。

疾管中心的建議允許接種單劑型嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的人接種一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗；這兩款疫苗在各項研究中都顯示能提供更強的防護力。

美國田納西州的范德比大學（Vanderbilt University）傳染病專家兼疾管中心顧問小組成員塔波特（Helen Talbot）表示，她投票支持這項建議，但也警告，「莫德納疫苗效力相當好；較高與較低劑量可能會產生一些困惑」。

莫德納疫苗追加劑劑量為50微克，是原始劑量的一半。

塔波特說：「那些沒有高風險的人應該審慎考量是否要接種較高的劑量。我確實認為我們必須非常瞭解潛在併發症。」

根據疾管中心數據，美國目前約有1160萬人已接種一劑追加劑。