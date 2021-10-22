彰化縣青年隊，22日正式成軍。（吳敏菁攝）

彰化縣青年隊，22日正式成軍。（吳敏菁攝）

為了吸納彰化更多優秀籃球球員，中華籃協理事長也是彰化縣議長謝典林與全民運動推廣協會理事長卓振賢推動成立彰化縣青年隊，22日正式成軍，讓人眼睛一亮，也讓彰化球員從學校畢業後，在進入職業隊前的過渡期中，有更多磨練的機會，成員中已經有5位球員登上職業舞台。

縣長王惠美表示，感謝議長謝典林用心籌組在地優秀青年籃球隊，彰化已成為籃球運動的發展重鎮，「在地化經營是青年籃球隊成立的目標，透過培訓具有潛力的選手，並把優秀人才留在彰化，為彰化爭光，長期以來對於運動賽事的推動，尤其在籃球引進各級籃球賽事來到彰化，讓運動跟觀光產業能夠結合。

議長謝典林表示，彰化青年隊成立在將籃球運動能從國小、國中、高中、大學到職業隊能夠串連整合，讓更多年輕球員有更多發揮的舞台。也能夠提升彰化縣籃球代表隊在參加全運會等大型賽事中奪得金牌的機會。

謝典林表示，彰化縣青年隊內球員也有數名登上職業舞台，包含入選SBL超級籃球聯賽璞園隊李謨汎，入選T1職業聯賽中信特工隊「世新黑豹」阿巴西、魏嘉豪，入選P＋職業聯賽林均濠等。彰化縣青年隊的成立更注重與在地化結合，除投入彰化縣各項公益活動、協助弱勢團體及基層籃球訓練外，也期盼與當地企業合作，提供運動員實習機會，讓球員們學習第二專長，以運動員刻苦耐勞精神，協助企業再創佳績。

王惠美表示，彰縣府積極推廣籃球運動，除長期支持SBL超級籃球聯賽以及BE HEROES經典籃球賽等，也辦理本縣高、國中小學籃球夏令營及訓練營，提供學子們參與籃球運動的機會，讓籃球運動可以向下扎根。同時也為籃球運動愛好者搭建平台，提升彰化地區校園籃球風氣，讓學子們走出戶外鍛鍊身體，減少3C網路成癮風險，透過運動讓身體更健康、生活更美好。