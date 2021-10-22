近日爆發民進黨立委黃國書是當年國民黨線民、民進黨前黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查員一事，同樣美麗島時代的前副總統呂秀蓮，今在自己的臉書直播時驚爆，美麗島時代有一隻粉紅色蟑螂，年輕清秀的女性，有幾位美麗島時期男性，共同跟這位這位粉紅色蟑螂私交甚密，不排除枕邊細語、親密關係時，會藉機套取情報及挑撥離間。

呂秀蓮今回憶，回來參加反對運動，批評政府被情蒐，理所當然，沒被跟監，表示不重要；美麗島時代有一隻粉紅色蟑螂，這位年輕清秀的女性，在黨外非常敏感、閉鎖、以男性為主的陣營裡面，自然成為焦點。

她說，「男性自然都很欣賞他，後來我發現有幾位美麗島男性彼此間產生摩擦，但他們都跟我很好，我發現最近為什麼他們互相間會有一些奇怪的情愫」。

呂秀蓮說，她花很多時間了解，原來這些男性都共同跟這位這位粉紅色蟑螂私交甚密，不排除枕邊細語、親密關係時，會藉機套取情報及挑撥離間。