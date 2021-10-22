新北市雙溪虎豹潭意外共計造成6死，最後1名劉姓女童昨日下午尋獲，新北市長侯友宜昨發文表示，「伯伯終於可以送妳回家了...沒有找到的另外一隻鞋，他會送妳一雙新鞋，讓妳回家的路走得更順遂」，今出席新莊市政活動，侯友宜表示，面對悲痛他深表致哀，未來盼大家虛心檢討，讓災難不再發生。

新北市長侯友宜22日出席新莊捷運幸福站立體停車場記者會表示，讓每個孩子回到家長身邊是他應盡的責任，他能感同身受家屬的不捨與悲痛，大家會永遠懷念劉小妹妹，對其家人深表致哀，希望大家虛心檢討，讓災難不再發生。