「亞洲有氧天王」潘若迪跟上夯劇《魷魚遊戲》熱潮，日前揪來旗下明星教練群，復刻該劇「木頭人」橋段，運用劇情元素拍出洗腦動感的健身操影片。潘若迪在影片中「恥力」大爆發，穿上連身洋裝、戴上假髮、搽上腮紅，完美還原「木頭人」中的機器女娃，完妝後他竟被鏡中自己嚇到失聲吼叫，他邊笑邊搖頭說：「這實在太羞恥了，跟鬼一樣。」

潘若迪反串變身成女機器娃，扮相可愛中帶點驚悚。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪之前第一時間追完《魷魚遊戲》全劇，當看到「木頭人」情節，每個人奔跑、暫停的各種姿勢，他靈光一現，直覺裡面的動作很有韻律感，可以編成健身操，「你看，裡面有的人因為緊張而聳肩，就可以變成1個8拍的抖肩膀動作，加上其他跑動、撲倒，就是一組完整的健身操」，他說：「我這支健身影片可以讓朋友們一起玩，所以叫做魷魚遊戲之全民遊戲。」

潘若迪(中)和教練們連夜完成逗趣健身操。（艾迪昇傳播提供）

他行動力驚人，才剛想出魷魚點子，隔天就台北跑透透，張羅著服裝和道具，他怨嘆：「魷魚實在太紅，到處都借不到衣服，連買都買不到，我跑了兩家批發，才買齊衣服。」

拍攝過程爆笑連連，由於機器女娃裝沒有成人款，潘若迪只得硬穿童裝最大號，他才一抬手，衣服就發出劈哩啪啦撕裂聲；他自己搽口紅，拿不準輕重，越畫越大變成血盆大口，完妝轉身，教練瞬間笑到岔氣，排舞時，眾教練全不敢與他對到眼，就怕忍不住笑場。

從晚上11點到隔天凌晨2點，終於完成影片拍攝，正當大家要準備離開，突然聽到潘若迪驚嚇吼聲，原來他太累，只顧著拿下假髮就要離開，轉身突然瞥見鏡中自己嚇得大叫，旁邊等著看好戲的教練迸出大笑，「老師，你沒卸妝是要出去嚇人喔」！

潘若迪也自嘲：「頂這個妝出門，擺明就是有冤情，不要去嚇人啦！」潘若迪事後解釋為什麼要花那麼大心力做這樣的健身操，他表示，運動的特色是說的簡單做的難，但遊戲不是，遊戲就是輕鬆簡單輕鬆玩，如果把運動當作一種遊戲，那這個運動就會特別有趣，他希望藉此能鼓勵大家跟著他一起動。