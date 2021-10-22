十月份才傳出捷報的機車龍頭光陽KYMCO，在尊榮換電服務的助攻下，及近日油價暴漲等因素，銷售氣勢暢旺，一舉拿下電動機車排行榜第二名，同時，在能源交換站的建置部份，光陽(21日)也對外宣佈，已成功開通啟用前往武嶺的兩處iONEX 3.0換電站，成為首家在前往合歡山武嶺路上設置電池交換站的電動機車業者。

光陽今日搶下「第一」！完成位於清境的IONEX 3.0換電站佈局。(圖/光陽提供)

回顧近兩個月之前，光陽「尊榮換電」服務於8月31日正式上線後，顛覆市場的能源補充方式，讓一票機車騎士主忍不住在網路上吐槽，提出像是「失竊責任歸屬」、「停在社區停車場如何換電？」「專人外送電池真的有比較環保？」等問題。不過，當然還有更多的網友持肯定態度，覺得尊榮換電服務「方便性高」、「專人換電方式頗具創意」，還有「保證換到滿電電池」等。

其實，無論支持或反對，青菜蘿蔔各有所好，不過就是選擇一種適合自己的方式罷了！「有些車主可能會認為，光陽就是不想蓋充電站，才會推出尊榮換電服務。」對此，iONEX營運長吳俊龍特別解釋，「尊榮換電服務本來就取代不了充電站，它是針對特殊需求騎士而設計的服務，兩者不是競爭關係，而是在既有的充電站外，提供的另一種選擇，這兩種方式各有利弊，『尊榮換電服務』成本雖高，但方便性也高，正好可以替補能源充電站的不足！」

光陽二座換電站設置於南投縣仁愛鄉台14甲線公路上，全程都是爬坡路段，對於S7R車款來說，攻頂可說是輕鬆無壓力。(圖/光陽提供)

的確，「尊榮換電」採專人配送，人力成本高，而且還是賠錢經營，所以不免有些網友質疑，「這服務能撐多久？」針對疑慮，吳俊龍也直言，「尊榮換電」存在與否或規模，取決市場的需求，也就是由車主來決定；只要騎士有需要，專人換電的服務就會一直存在。他說：「任何一種商業模式，都需要時間推廣，但在推廣期間，只要把基本功作好，就有成功的機會！」而吳俊龍口中所說的「基本功」，說穿了，就是「服務」。

iONEX 3.0尊榮換電服務自八月底上線後，申辦完全免費，而且年底前試營運期間，舉凡IONEX 3.0（如i-One、S6、S7、S7R）車主，都能免費享受「IONEX尊榮換電」，初期服務範圍以六都為主，吳俊龍重申，不管多遠，只要在六都服務範圍內，每次預約只要50元，每月最高上限499元，也就是說，預約10次以上就「吃到飽」，不過，為了環保，該服務也限制剩餘電量必須低於50%，畢竟電車還是講究環保的。

光陽搶先競爭對手，在清境區域開設換電站，開通後的第1天就有車友搶先騎乘最新的S7R性能車款直上武嶺，讓IONEX車款的騎士能全速攻頂也不用怕電池沒電！(圖/光陽提供)

目前，iONEX 3.0尊榮換電服務接單任務，由設於高雄的「接單中心」統一負責，接單之後，系統會依各負責區域，分派給六都的五個營運中心（台北、新北屬同一區，每個營運中心各有電池及充電設備，各自獨立運作）；當晚的配送人員在領完電池並進行綁定後，於凌晨12點開始配送。吳俊龍特別提到，「目前尊榮換電服務所使用的電池，都是綠電，不過，光陽目前的綠電不只用於尊榮換電的充電中心，其實工廠已開始用綠電，同時也在蓋太陽能發電，光陽希望自主性的作這件事，未來逐漸提高綠電的使用率！」

吳俊龍提到，雖然尊榮換電服務是針對有特別需求的騎士而設計，但如果換個角度想，這項服務的背後，其實還有另一層意義。「有些電車車主經常抱怨：換不到滿電電池！是電池數量真的不夠？還是大部份車主都集中在上下班時段前往換電？有沒有可能電池數量其實足夠，只是一時之間無法供應上下班換電高峰時段？那麼，如果有一部份騎士選擇了在夜間換電，是不是相對分散了早上的換電需求！」

「這就好比一家餐廳，瞬間湧入大量客人，店家來不及洗碗，結果造成缺碗少盤的情況。因此，如果尊榮換電服務能廣為車主接受，那麼車主的換電行為，及充電站電池充電的急迫性，相對就能趨緩，電池的周轉率也會提升。」吳俊龍說。

即使尊榮換電服務在二輪電車市場上，已炒熱不少話題，但光陽在建置充電站的腳步，仍持續攻城掠地的火速進行，目前對外宣佈已突破600站，如果以目前每天6-7站的建置速度，年底1000站的目標，應該不成問題！

光陽董事長柯勝峯於三周前攜手秀泰集團總經理廖偉銘宣布第500座換電站啟用，不到一個月時間，IONEX旋即飆破600站，並躍上台灣最高峰！(圖/光陽提供)

而面對這波五倍券商機來臨，及各縣市政府推出購買電動機車加碼動作，光陽電動車也祭出各種優惠方案，並向市場喊出「跟上電能趁現在！」果然，IONEX各大專賣店銷售大成長。新北中和瀚陽專賣店店經理說，像是適合短程代步的時尚出行電動機車I-ONE，在政府加碼與車廠補助下，在台北市購買的話，最低價只要36000，現已熱賣到缺車，另外，近期強調電車最速的旗艦白牌電車S7R，一到貨就被消費者領走，店面也沒車可展示，因此，對於光陽電動車在未來的銷售，店經理可說相當有信心！