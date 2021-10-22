簡舒培逼覆誦蔡英文四個堅持！柯文哲爆氣怒吼「廢話不想唸」

民進黨台北市議員簡舒培日前在議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡英文總統國慶演講提出的「四個堅持」，雙方數度交鋒，引發外界爭論。台北市議員游淑慧昨(21日)在臉書發文表示，在市政監督上常不諱言自己是「柯黑議員」，「我不用喜歡他，但必須尊重他。因為我是議員、他是市長」。她也說，常提醒自己，不是民代就最大聲，可以嚴格、不要羞辱。

游淑慧21日晚間透過臉書表示，珍惜每一次面對柯文哲的專案質詢、總質詢，把握和市長面對面辯論、討論市政對錯的機會，因為大部分的時間只看得到局長，這是她的工作，也是市長的工作。

游淑慧說，不管是10分鐘、甚至40分鐘，如果真要好好討論市政問題都是不夠的，所以自己常常越講越快，根本沒時間講其他不相干議題，直到現在，自己還是柯黑議員，「我不用喜歡他，但必須尊重他。因為我是議員、他是市長。」

游淑慧也提到，或許因為自己先做了8年的市府官員，才轉行變成民意代表，過去8年也常在官員席上看到張牙舞爪的面孔，當時也常氣到想拍桌，所以現在常提醒自己，不是民代就最大聲，可以嚴格、不要羞辱，不論監督與被監督者， 都應該是為了讓台北更好。

至於上一次和柯文哲拍完「魷魚遊戲」熊好券影片之後，游淑慧透露，有人也特別來質疑她「幹嘛那麼配合柯文哲？」她回應，又沒有少塊肉，也不會影響監督立場，更重要的是自己和他都是配合市政。