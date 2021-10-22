一名奶爸在網路發文，透露為了表達謝意，日前宴請兒子的安親班老師，沒想到吃完飯後兩人順勢泡了溫泉，還發展出一夜情，讓他往後接送小孩時都相當尷尬。文章曝光後引起網友熱議。

這名男子在爆料公社App的匿名館上發文，標題寫下，「不小心上了兒子的安親班老師怎麼辦？」內文透露，他的兒子就快升上小學了，為了向過去給予兒子悉心指導的安親班老師表達謝意，他便請對方吃飯，沒想到卻不小心出包了。

原PO表示，在吃飯時兩人話題談及待會可以去泡溫泉，而老師答應之後，後續就不小心發展出一夜情；原PO直呼，他現在跟妻子一起去接兒子下課時，看到該位老師的臉都覺得非常尷尬，不曉得該如何處理這狀況。

文章發布後，引起熱烈迴響，不少網友質疑文章真實性，紛紛回應，「這麼順利？」、「幻想文」、「匿名館果然不會讓我失望」、「有夢最美，希望相隨」、「今天怎麼這麼多SOD情節」、「問他要不要繼續當你兒子的家教」；而原PO並未提及究竟是男老師還是女老師，有網友則說，「若是女老師，絕不可能單獨約吃飯」，也有網友說，「可以老師是男的在再po上來嗎？看太多了沒新意」。