政府為提升疫苗覆蓋率，積極推動疫苗施打，目標本月底第一劑覆蓋率達七成、第二劑達三成，不過，衛福部統計，截至19日，疫苗接種後不良事件通報已逾萬件，導致民眾收入受損，甚至影響家庭生計，民進黨立委何志偉今提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，增設第三條之一，明定民眾接種疫苗後若產生疑似不良反應，可申請急難救助金。
根據衛福部「Covid-19疫苗接種後不良事件通報」統計，截至19日，疑似嚴重不良事件死亡數為912人，疑似疫苗接種後嚴重不良事件有4876人，其中，18至50歲通報件數有4561件，佔整體9537件的47.8％，高居第一。
疑似接種疫苗後不良反應當事者陳先生今出面現身說法表示，8月6日接種疫苗後，原本身體都沒異狀，事隔9天後開始發燒，接著失去意識送進急診，昏迷指數4，醫師開出病危通知，所幸奇蹟發生甦醒，但醫生仍找不出原因，後續還要吃一到兩年癲癇藥，現在嚇得不敢施打第二劑，擔心又發生類似不良事件，家人與家庭生計該怎麼辦。
陳先生指出，這段期間醫療支出跟損失將近20萬元，全數自行支付，政府目前完全沒有補助跟幫忙，如果沒有存款跟老闆支持，家庭生計將面臨嚴重問題，且申請補助要等8個月，甚至更長的時間，希望政府能有急難救助金，在危急時刻給予疫苗接種不良反應者援助。
何志偉表示，打疫苗是為了集體免疫，但卻有民眾施打後突然倒下，影響家庭生計，雖然有急難救助機制，最高可以領到三萬元，但案件審議時間長達六到八個月，實際領到救助金要一年以上，陳先生不是個案，因此提案修法。
何志偉說，修法草案有三個重點，一個是救難金額要高於現行急難救助金，否則無法負擔醫療費；第二要救急，民眾提出申請，經認定有疫苗施打事實，應盡速撥款，第三要救家庭，避免家庭因失去經濟支柱影響生計。
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