政府為提升疫苗覆蓋率，積極推動疫苗施打，目標本月底第一劑覆蓋率達七成、第二劑達三成，不過，衛福部統計，截至19日，疫苗接種後不良事件通報已逾萬件，導致民眾收入受損，甚至影響家庭生計，民進黨立委何志偉今提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，增設第三條之一，明定民眾接種疫苗後若產生疑似不良反應，可申請急難救助金。

根據衛福部「Covid-19疫苗接種後不良事件通報」統計，截至19日，疑似嚴重不良事件死亡數為912人，疑似疫苗接種後嚴重不良事件有4876人，其中，18至50歲通報件數有4561件，佔整體9537件的47.8％，高居第一。

疑似接種疫苗後不良反應當事者陳先生今出面現身說法表示，8月6日接種疫苗後，原本身體都沒異狀，事隔9天後開始發燒，接著失去意識送進急診，昏迷指數4，醫師開出病危通知，所幸奇蹟發生甦醒，但醫生仍找不出原因，後續還要吃一到兩年癲癇藥，現在嚇得不敢施打第二劑，擔心又發生類似不良事件，家人與家庭生計該怎麼辦。

民進黨立委何志偉今與疑似接種疫苗後不良反應的陳先生舉行記者會，提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，明訂有疫苗施打事實盡速給付急難救助金。（林縉明攝）

陳先生指出，這段期間醫療支出跟損失將近20萬元，全數自行支付，政府目前完全沒有補助跟幫忙，如果沒有存款跟老闆支持，家庭生計將面臨嚴重問題，且申請補助要等8個月，甚至更長的時間，希望政府能有急難救助金，在危急時刻給予疫苗接種不良反應者援助。

何志偉表示，打疫苗是為了集體免疫，但卻有民眾施打後突然倒下，影響家庭生計，雖然有急難救助機制，最高可以領到三萬元，但案件審議時間長達六到八個月，實際領到救助金要一年以上，陳先生不是個案，因此提案修法。

何志偉說，修法草案有三個重點，一個是救難金額要高於現行急難救助金，否則無法負擔醫療費；第二要救急，民眾提出申請，經認定有疫苗施打事實，應盡速撥款，第三要救家庭，避免家庭因失去經濟支柱影響生計。