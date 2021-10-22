（藝博會與文化部合作打造時尚藝術跨界特區。圖／藝博會提供）

ART TAIPEI 2021臺北國際藝術博覽會開幕，結合92家國內畫廊、32家（橫跨9個國家地區）的國外展商，並首度打造時尚藝術跨界特區，與無國界醫師組織合作邀請國際知名的馬格蘭攝影通訊社，展出關於人道救援的紀實攝影。

副總統賴清德出席開幕式指出，台北國際藝術博覽會舉辦廿八年，是亞洲重要藝術交流平台。文化部長李永得表示，本屆藝博會將科技概念NFT與時尚設計帶入展會，展現多元特色。

受限疫情影響，今年國際藝廊來台參展減少，藝博會推出不同語種的線上展廳服務，並推出AT Remote展區，讓國際展商仍可透過視訊與現場藏家導覽互動，開拓線上線下同步的會展模式。

本屆藝博會與文化部合作打造時尚藝術跨界特區，由設計師溫慶珠擔任展區藝術總監，媒合JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二、AUSTIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN設計師簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、#DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍、UUIN設計師劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及INF設計師郭瑋x藝術家角斯（曾鼎元），共有6組藝術家搭配6組臺灣服裝品牌設計師共同創作。

此外，知名作詞人方文山也在藝博會中展出他以代表作東風破、青花瓷發展創作的天青色公仔與窯燒陶書。

今年適逢國際人道救援組織無國界醫生成立50周年，也在藝博會展出馬格蘭攝影通訊社紀實影像特展「所在：醫療行動五十周年」，共計5位攝影師的43件作品，聚焦難民與無家者生存困境。

時尚藝術跨界特區在展期間也將與「中華文物藝術拍賣協會」合作，採取現場與網路同時競標的公益拍賣。展會結束時將擇日舉辦拍賣開封儀式，每件服裝設計作品將由最高出價者奪標，拍賣所得由文化部指定捐助「高雄市尼布恩人文教育關懷協會」，以藝術與時尚支持臺灣公益。