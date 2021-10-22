全球多國積極發展低軌衛星，預計2022年後會加速成長，且2026年衛星總量達最高峰，自然也衍生出許多相關受益股，從晶片股聯發科到網通台揚、啟碁，到連接器、甚至航太金屬零組件等一字排開，受惠股包山包海。

衛星主要可以分為3種高度，首先，同步衛星主要用於電視轉播、氣象雲圖；再者，中軌衛星主要用於衛星定位、導航使用；最後，也就是近1年來最夯的低軌衛星，其距地球100km~2000km，主要是對於物聯網、網路通訊補強。

隨著5G的上路，聯網市場快速成長，低軌衛星也挾其優勢，逐漸受到市場重視，低軌衛星優勢包括訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用 ，且具有有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，另外，就是製造、發射成本的大幅下滑。

分析師也點出近期低軌衛星快速崛起原因，主要來自於消費者對影音需求提升，網路品質變得更加重要，加上新冠疫情提升遠距會議、線上教學需求，以及衛星通訊技術提升以及成本下降，其中，火箭發射成本8.5萬美金/每公斤下降至900美金/每公斤+衛星造價1萬美金。

目前各國開始積極發展低軌道衛星，包括的美國包含星鏈計畫、kulper，大陸GW星座計畫，其他還有韓國、英國、加拿大皆有發展計畫，目前四大營運服務商規劃的商轉時程，starlink預計2021年商轉、oneweb預計2022年商轉，2023年前達到全球覆蓋、telesat 2023年初步商轉、kuiper 2025~2026年初步商轉，預計2025年整體成長達最高，2026年衛星總量達最高峰。

資料顯示，2020年衛星產業營收規模約2710億美元，預估到2022年後會加速成長。2020年低軌衛星佔所有發射衛星的98%，同步衛星、中軌衛星應用不同，需求夠用就好，故總量不多，而低軌衛星經濟規模明顯，帶來收益呈正向成長。低軌衛星對於廠商而言為新市場，可獲得超額利潤，對產業來說技術上屬於新應用，且有助於6G發展。

以台灣產業優勢來說，分析師認為，台灣科技地位不易取代，台灣企業除能力好，成本控管能力也強，另外，台灣2021年將太空產業列入台灣六大核心戰略產業，且太空發展法三讀通過，對後續低軌衛星發展來說，均有正面推動，台灣相關廠商包括晶片廠聯發科(2454)、穩懋(3105)、宏觀(6568)，小型衛星地面站金寶(2312)、台揚(2314)、兆赫(2485)、啟碁(6285)，VSAT微波元件昇達科(3491)，還有就是路由器的仲琦(2419)，電源供應器康舒(6282)、系統電(5309)、群電(6412)，以及航太金屬零組件公準(3178)、漢翔(2634)等。