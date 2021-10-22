（國泰產險、國泰證券雙雙榮獲第十八屆國家品牌玉山獎全國首獎殊榮，由國泰證券資深副總經理林健治(左)、國泰產險資深副總經理許嘉元 (右)代表領獎。圖／業者提供）

國泰產險以業界首創電商式投保平台「BeSafe享出門」，獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎殊榮，國泰產險並已連續二年獲得「最佳產品類」的獎項。

國泰產險表示，BeSafe電商式投保平台除了提升用戶購買體驗外，更因應全新生活型態，結合場景生態圈夥伴打造創新保險商品，並透過與各式場景業者合作，使消費者在有需求的時刻，可以更便利地取得適合自己的保險商品。

國泰產險將保險網站以電商思維重新設計，搭配大量的圖片、淺顯易懂的文字，以「情境」包裝產品，使消費者能直覺的看懂保障範圍，卡片式的呈現方式，消費者可以擁有「宛如在Netflix上選片」的體驗，消費者只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。達到「無痛投保，有感服務」是BeSafe設計流程的中心思想，讓消費者可以體驗到最新、最流暢的服務流程。

國泰產險說，透過數據串接方式，開發創新商品模式，使得保險商品收費模式可更加方便且合理，讓消費者將錢花在刀口之上。舉例來說，BeSafe電商式投保平台上所販售之「高速公路碰撞險」是台灣首創以高速公路里程計費的保險，打破傳統產險以年計費的費率結構，商品以里程計費，投保時在取得客戶同意的前提下，直接連結高速公路eTag紀錄，開多少扣多少，5000公里保費只要165元。

此次獲得國家品牌玉山獎對於國泰產險為一大肯定，除展現出國泰產險領先創新的標竿形象外，更針對不同市場挖掘新的需求缺口，積極研發各類具競爭力的商品，提供保戶多元選擇，並配合科技化的全球趨勢，將科技融入保險之中，讓客戶可以更便利地購買保險。