歐洲議會高票通過首份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，支持提升與台灣政治經貿關係；外交部長吳釗燮下周也將訪問捷克、斯洛伐克、波蘭。吳釗燮今天在立法院備詢表示：「台灣跟歐洲交往新時代已經到來了」。

立法院院會今天進行「111年度中央政府總預算案」報告並備質詢。民進黨立委莊瑞雄表示，歐洲議會以壓倒性票數通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，並詢問行政院長蘇貞昌的看法？

蘇貞昌表示，感謝全國人民共同努力，讓台灣在全世界越來越被受重視。過去歐洲對台灣比較不了解，感謝外交部吳部長努力，才有捷克參議院議長來到我們的國會說「我是台灣人」，現在又有國發會主委科技部部長率領的經貿考察團去歐洲。

吳釗燮則表示，我們跟美國交流對話一直在提升當中，我們跟歐洲更是如此，用一句話來說，「台灣跟歐洲交往新時代已經到來了」。

吳釗燮強調，下禮拜他會去歐洲訪問，未來也有很多歐洲訪客會到台灣來，這在過去都是很難想像的。我們跟中東歐民主化經歷相同，到目前為止也都珍惜民主人權，我們的良善力量被國際看到了。