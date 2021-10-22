由太平國小校舍改造的「太平青鳥」，是一間能夠鳥瞰基隆港「海景第一排」美景的書店，座落在基隆港西岸「Keelung」地標旁，於23日開幕營運。基隆市政府表示，此為基隆最美的新打卡秘境，歡迎民眾來拍照，參加星夢郵輪4天3之旅抽獎活動。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，從「太平青鳥」往外可見到「亞洲最佳郵輪母港」的基隆港和停泊的探索夢號，在2021年此刻，林右昌市長歡迎大家一起來基隆新地標看看書拍美景，更可參加限定好禮抽獎活動。

基隆新打卡秘境「太平青鳥」書店明開幕，歡迎民眾來拍照，參加星夢郵輪4天3之旅抽獎活動。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

觀銷處長曾姿雯表示，這裡是基隆最美的新打卡秘境，也可說是基隆人最嚮往的新去處。這裡不但有豐富的藏書、歷史的記憶，更有驚人的美景，及周末各式精彩的講座活動。

曾姿雯說，為了讓大家看見不一樣的基隆新風貌，即日起在「魅力基隆」臉書專頁舉辦【來太平青鳥 看見另一種面貌的基隆】活動，只要分享從太平青鳥拍到的照片，完成活動2步驟，就有機會抽郵輪4天3夜之旅票券，把泊靠在基隆港邊的探索夢號一起拍進來，構成一幅最美最夢幻的照片。

觀銷處表示，即日起至11月7日，只要在「魅力基隆」臉書活動貼文下方上傳照片再Tag 2位好友，並對粉絲團及活動貼文按讚，就有機會獲得「星夢郵輪探索夢號四天三夜雙人遊」共2個名額，1人中獎，兩人同行，將在11月8日抽出幸運讀者；前10位只要拍到「探索夢號」郵輪粉絲，上傳照片並完成活動辦法規定者，加碼贈送神秘小禮物。

曾姿雯表示，《魅力基隆》秋季號即將出刊，這一期完整介紹「太平青鳥」前世今生，包括西岸微旅行、探索「新」白米甕砲台，入選國際雜誌推薦世界20大市集的廟口夜市小吃大推薦，同時與大家分享基隆市政府獲得2021國家卓越建設獎的榮耀。趕緊上網搜尋「魅力基隆FB」可獲最新訊息與好康。