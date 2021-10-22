台灣基進立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進入主戰場。國民黨立委林為洲今天表示，刪Q案結束後，黨中央將全面啟動公投小組，重啟街頭宣講，同時串聯全國各地機車宣傳，11月將和秋鬥合體舉辦造勢，力拚衝高投票率讓公投過關。

林為洲表示，周六結束後，就全面啟動黨中央的公投小組，由祕書長黃健庭擔任召集人，他接任執行長，副祕書長羅智強任副執行長，恢復宣講活動，首先重啟先前因疫情暫停的幹部訓練，之後有百花齊放的街頭宣講。

林為洲說，同時著手規畫全國串聯機車環島宣傳，也會在各縣市視地區與人口有機車小蜜蜂環繞市區宣傳，他坦言，距離年底公投只剩下2個月，時間真的不長，各種方法要一起實施，才能增加能見度，要全力衝高投票率。

林為洲指出，最近開始啟動和秋鬥團體一起規劃11月的活動，這次可能是長達15天的全島帶狀串連宣傳，國民黨會全力配合與協助。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政預告，秋鬥下周一要開記者會，公布今年秋鬥行動。

據悉，民團將在11月中旬起展開下鄉宣講，宣傳反萊豬、珍愛藻礁公投，從屏東縣出發，在公投前一周回到台北，最後在凱道集結，號召民眾在12月18日踴躍投票。