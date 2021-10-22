呼吸是維持生命的重要行為，空氣汙染更是不容忽視的議題。國內一項針對幼兒園室內環境品質的研究指出，兒童經常使用的文具可能暗藏總揮發性有機物（TVOC），例如白膠的TVOC溢散超過室內空氣品質標準64倍、奇異筆更超標247倍！專家警告，過量的TVOC恐危害孩童健康，輕則過敏氣喘，重則恐增加致癌風險。

根據世界衛生組織（WHO）調查，全球高達93％的孩童都暴露在超標的空氣汙染環境。台塑企業暨王詹樣公益信託與社團法人台灣室內環境品質學會共同推動「2021室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」，針對新北市3家幼兒園進行空氣品質監測，結果顯示環境中TVOC濃度皆不符室內空氣品質（IAQ）法規標準，尤其在進行勞作課程時濃度明顯上升，因此進一步針對勞作課常用的文具進行TVOC濃度監測。

白膠是幼兒園經常使用的文具之一，但過量的TVOC恐危害孩童健康，專家建議選擇雙面膠、口紅膠等低揮發性乾式材料代替。（台灣室內環境品質學會提供）

該研究將文具置於密閉空間，分別測量開蓋5、10、15、20、30分鐘後TVOC濃度，結果顯示，上色文具以油性的奇異筆的TVOC濃度最高，開蓋20分鐘濃度高達138.37ppm，相當於超標247倍；同屬油性文具的白板筆、麥克筆開蓋後30分鐘內的濃度，最高分別達67.25ppm和55.35ppm；勞作課常見的白膠放置15分鐘的濃度則達35.66 ppm，遠高於室內空氣品質法規的標準。

根據環保署室內空氣品質標準規定，TVOC一小時平均值需小於0.56ppm，而WHO的標準為0.261ppm，較國內更嚴格。

計畫總主持人、輔仁大學醫學院副院長林瑜雯指出，TVOC在常溫下會以氣體方式存在，由於兒童的呼吸系統發育尚未完全，肺部過濾汙染物的能力較弱，且呼吸頻率較成人高，暴露於TVOC更易刺激呼吸道過敏、頭痛、刺激感、異味感、嘔吐，甚至誘發過敏、氣喘、神經性問題，嚴重可能致癌。

林瑜雯建議，根據實驗結果顯示，水溶性、乾式文具揮發的TVOC更低，建議可多選用水彩筆（水性）或色鉛筆，減少使用奇異筆、粉蠟筆；選擇雙面膠、口紅膠等低揮發性乾式材料代替白膠。該研究也實測畫作、剪貼作品，在完成後的30分鐘內溢散的TVOC仍然超標，因此建議作品完成當下應先放置於通風處，隔天再請學童帶回家。

人們每天長達80％到90％的時間待在室內，國立聯合大學環境與安全衛生工程學系教授林澤聖表示，市面上不少產品宣稱可以促進或改善室內空氣品質，經過實測，具有活性碳濾網的冷氣可將室內TVOC有效降低至15％，一般冷氣機也可有效降低至40％。

林澤聖建議，幼兒園每天上課前應先開窗通風，降低室內汙染物濃度，包括TVOC、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、臭氧、細菌等；教室內使用文具時，建議開啟冷氣；文具不須使用時，應提醒小朋友把蓋上蓋子。