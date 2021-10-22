中俄海軍共10艘艦艇本月18日共同穿越津輕海峽，昨天在伊豆群島附近海域時，2架直升機從中俄艦艇上起飛，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應；2架直升機未進入日本領空。

日本放送協會（NHK）報導，中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇，本月18日首度同時航行通過津輕海峽，從日本海進入太平洋。

津輕海峽是「國際海峽」，國際上允許包括軍艦在內的外國船隻航行通過。

日本防衛省表示，中俄海軍艦隊穿越津輕海峽後南下太平洋，通過千葉縣犬吠埼海面，行經伊豆群島的須美壽島與鳥島之間。

隨後日本海軍自衛隊艦艇於昨天上午確認，在須美壽島西南方約50公里到100公里處的海域，中俄的巡防艦上分別有1架直升機起飛。

日本航空自衛隊戰機為此緊急升空，2架直升機未侵入日本領空，隨後降落原艦；中俄船艦也沒有侵入日本領海。

報導說，這10艘中俄海軍船艦先前在日本海進行聯合軍演，防衛省將分析中俄這次舉動，並持續保持警戒與監視。

防衛省原本公布指中俄艦上直升機是在小笠原群島附近海域起飛，後更正為伊豆群島附近。