據《路透社》報導，美國總統拜登21日被問到若中國大陸武力犯台，華府是否會防衛台灣時，拜登明確地回覆「會，我們對此有承諾」。對此，白宮稍後表態，美國對台政策不曾改變。

白宮發言人表示，拜登的言論並沒有改變美國的對台政策。「我們的政策依舊沒有變化。對於台灣防衛，美國遵循《臺灣關係法》的指導，我們會恪遵該法案的承諾，持續支持台灣自我防衛，我們也依舊反對任何片面改變現狀的舉措」。

拜登21日出席「CNN大會堂」（CNN TOWN HALL）節目時，兩度被問及，美國是否會保衛台灣；當時，他回覆「會，我們對此有承諾」。

他強調，「人們不應擔心華府的軍事力量，畢竟中國、俄國與世界上其他地區都知道我們是歷史上最強大的軍隊。人們要擔心的是，他們是否會做出可能導致自身陷入嚴重錯誤的行動」。

拜登強調，「我不想與中國冷戰。我只想讓北京明白，我們不會後退，我們也不會改變任何觀點」。

稍早，大陸駐聯合國大使張軍表示，北京尋求與台灣和平統一。「我們不是麻煩製造者；相反的，部分國家，特別是美國正採取危險行為，將台海情勢導向危險的方向」。

他強調，「我認為此時此刻是呼籲美國停止這類作法。將台灣拖入戰爭不符合任何人的利益，美國不會從中取得任何好處」。

《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner）指出，自從1970年代華府承認北京後，美國在台灣議題始終維持戰略模糊的立場。依據此一政策，儘管台灣取得美國的國防支持，卻始終未獲得華府的外交承認。

也因此，對於大陸如果真的武力犯台，美國會採取何種回應，華府持續大打模糊仗。這意味著美國不贊成北京對台灣發動任何入侵，也不會明確表態為台灣出兵。

事實上，拜登先前也有類似驚人之語，讓人揣測美國是否要從戰略模糊走向清晰。先前美國自阿富汗撤軍，讓北京抓住把柄宣傳台灣不能依賴美國，而拜登8月在接受美國廣播公司專訪時，則將台灣與北約類比。

當時，拜登表示美國和台灣、日本、南韓以及北大西洋公約組織的關係，與美國和阿富汗的關係全然不同。美國與北約有《第五條款》的集體防衛承諾，「對台灣、日本與韓國也一樣」。此語引來軒然大波，但白宮隨後也是澄清美國不曾改變對台政策。