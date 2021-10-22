哈費爾茨 在 盧卡庫和維爾納 有傷在身之下本週應會先發上陣（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[諾里奇@切爾西][10/23 (六)19:30] [編號 601]

英超榜首切爾西星期六將在主場對榜末諾里奇，目標當然是全取3分，以便進一步鞏固積分榜領先優勢。

切爾西上一場聯賽千辛萬苦作客1:0擊敗布倫特福德後，以8戰6勝1和1負排聯賽第1位，只領先第2位利物浦1分。由於利物浦這星期將作客對死敵曼聯，切爾西如能擊敗諾里奇，是有機會擴大領先優勢。

不過需要注意切爾西主帥 圖赫爾 Thomas Tuchel 之前有提到前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 本賽季在球會和比利時國家隊的上陣次數太多以影響了他的表現和進球數，認為是時候要輪換。怎料到他和前線隊友 蒂莫·維爾納 Timo Werner 都在周中的歐冠賽事中受傷，故此本場遇上榜末的諾里奇，切爾西應會選擇以德國國腳 凱·哈費爾茨 Kai Havertz 作為前鋒線上的進攻點。

諾里奇重返英超首6戰全敗後，連續兩場0:0打平對手，並以8戰2平6敗得2分排聯賽榜末。諾里奇除了是英超目前積分最少的球隊外，目前只有進2球，是英超目前進球最少的球隊。雖然之前兩場選掉了諾里奇對手的彩友有所損失，但諾里奇實力跟切爾西有明顯差距，固本週繼續選擇長追諾里奇對手。

推薦︰ <足球>601 諾里奇@切爾西 讓分 (切爾西 (-1))；大小[總分] (大 3.5)

由切爾西借用到南安普敦 的前鋒布羅亞為球隊在本賽季取得首勝（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來@南安普敦][10/23 (六)22:00] [編號 602]

南安普敦在上一場聯賽主場1:0擊敗里茲聯，終於取得2021/2022英超的首場勝仗。本場南安普敦遇上聯賽仍未打開勝利之門的班來，兩隊攻力都不理想，與其估兩隊誰勝誰負，倒不如選大小[總分]小2.5。

南安普敦上一場聯賽靠由切爾西借用的前鋒 阿曼多·布羅亞 Armando Broja 的進球，主場1:0擊敗里茲聯，取得本賽季首場聯賽勝利。南安普敦勝出後8戰1勝4平3敗得7分排第15位，但其實也只是領先本週的對手班來4分。南安普敦最大問題攻力不足，8戰只進6球，是英超進球第3少的球隊，可見該隊明顯攻力明顯有問題。

班來聯賽8戰0勝3平5敗得3分，排聯賽第18位，是英超3支仍未打開勝利之門的球隊。除了仍未取得聯賽首勝外，班來攻力更是英超第2差的球隊，目前8戰只進5球。既然本場是英超進球第3少的球隊對英超進球第2少的球隊，大小[總分]小2.5，是個不錯的選擇。

推薦︰ <足球>602 班來@南安普敦 大小[總分]小2.5；不讓分 (南安普敦)