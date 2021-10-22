全球景氣快速復甦，機器人訂單金額持續衝高，創下近2年來新高水準。以往年經驗，從現在到明年第1季，通常是機器人股價表現較好的時候。以近10年為例，ROBO全球機器人指數在這兩季的上漲機率各有80%、90%，平均漲幅分別為6.48%、5.28%。

根據日本工作機械工業會最新數據顯示，9月工具機訂單金額來到1445億日圓，年成長72%，創下2018年9月以來的近2年新高。若累計今年1到9月，訂單金額已達1.1兆日圓，超越去年全年的9000億日圓，可望重返2019年疫情前水準。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人黃筱雲表示，日本工具機訂單已連續11個月高於上一年的同期水準，主要原因有二：一是疫情明顯改善，尤其在疫苗大量施打後，全球新增確診人數大幅回落，經濟活動重啟、消費需求頓時湧現。二是企業積極推動數位轉型，不僅大型企業，中小型公司也導入自動化流程，提升產品或服務的內容。例如：協作機器人因為安裝較容易、成本也比傳統自動化系統低，所以大獲青睞，顧問公司ABI Research預估，未來10年年複合成長率上看32.5%。

黃筱雲指出，雖然中國電力短缺影響製造業活動，但中國以外的歐美市場、東南亞等地區需求強勁，包括：半導體、汽車、建築等自動化設備訂單暢旺，代表機器人商機正進入爆發期。有基本面支撐，有望為投資人帶來不錯的回報。