大陸澎湃新聞22日報導，瀋陽市和平區太原街南七馬路路口21日8時20分許發生造成4死3重傷44輕傷燃氣爆燃事故，此前，有媒體報導稱，爆炸原因係事發地點「王二牛烤骨頭店」廚師前一天晚上下班時忘關燃氣，21日早上服務員上班時開燈引發爆炸。遼寧省應急廳事故調查科相關工作人員22日強調，瀋陽市政府成立的事故調查組還在調查原因。「具體原因還沒調查出來，事發的樓（現在）是危樓，人都沒進去，燃氣（漏氣）怎麼產生的等情況都還不知道，不可能隨便亂傳。」

澎湃新聞報導，同日，和平區政府辦一名工作人員也說，目前事故調查結果還沒出來，出來的話會有通報。

大陸紅星新聞報導，10月21日23時30分許，王二牛烤骨頭店負責人王某在電話受訪時否認了前述「忘關燃氣」說法，「沒有這事兒」。並稱沒有店員在事故中受傷，「當時沒有店員在店裡」。至於是否因為燃氣管道洩漏，王某表示自己並不清楚。

澎湃新聞此前報導，事故現場處置工作仍在進行，道路清障車等作業車輛穿梭不停，燃氣公司人員深夜仍在附近社區檢修排查。事故致不少樓棟居民家窗戶破損，低氣溫下，不少人在政府安排的賓館暫住。