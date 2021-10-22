（台中單元二最高樓「雙橡園1812」，在老客戶支持下締造未公開即完銷佳績！圖／雙橡園提供）

台中單元二重劃區最高樓「雙橡園1812」在口碑與在老客戶支持下，締造未公開即完銷佳績，目前已落成交屋！該社區擁有雙橡園「豪宅3.0」頂級私宅服務，不僅有頂粵吉品主廚團隊進駐，此次更禮聘「ICHIZEN一膳創意餐飲團隊」讓住戶在家就能享受「炭造料理」的獨特魅力！

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，「雙橡園1812」為雙橡園開發「豪宅3.0」第三棟作品，面對不斷上漲的建築成本，仍以高規格打造零店面、超低建蔽率及千坪私人花園，打造出台中最精典的莊園宅，並堅持在每天進出的行車動線體貼住戶，將原本可做為銷售停車空間，規劃出獨立「進」、「出」的車道系統。

此外，「雙橡園1812」還有服務電梯獨立裝修動線，讓住戶回家的空間動線維持舒適乾淨，目前已有40戶以上同時在裝修，廠商上下料皆在社區一樓後場如飯店規劃般，不影響住戶生活品質；甚至汽機車分流，讓機車出入只在一樓平面且有遮蔽環境免受日曬雨淋，上述元素未來也會列入標配。

除了硬體規劃的堅持，雙橡園甚至深入探討土地的歷史文化，結合在地元素將清康熙49年傳說代表豐收與好運的吉獸黃金鯪鱧的含意，融入建築及藝術作品中，貼心地送給入住「雙橡園1812」的住戶。

在軟服務方向，全台唯一的「豪宅3.0」服務已成標配，不僅由「頂粵吉品」餐廳的主廚團隊提供一日六餐及頂級桌宴，雙橡園開發另觀察到台灣獨特的中秋「烤肉」習俗，在調研鄰近社區了解到，住戶光是準備食材就耗費大量時間精力，因此特別將「ICHIZEN一膳創意餐飲團隊」專注淬鍊出的「炭造料理」，以三炭一火的匠心精神，為雙橡園住戶呈現食材原始卻又細緻的極炙體驗。

此外，社區配有專屬洗車空間，由專人親自提供服務，住戶只要以手機就能預約洗車！由各項細節堆砌出令人稱羨的優生活，助攻2018年「雙橡園1812」、2019年「雙橡園S1特區」，一直到「雙橡園2279」等個案，均能在1200組老客戶支持下，達成「未公開即完銷」的銷售紀錄！

今年，雙橡園將首次跨足北台中、插旗14期「水湳生態公園」第一排且四面臨路的超大基地2924坪，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓，並將雙橡園開發的「豪宅3.0」完整帶進此案，無論基地位置、面積與產品規劃皆是區域首見，已受到中台灣企業主與雙橡園粉絲的熱烈關注。