（國泰產險、國泰證券雙雙榮獲國家品牌玉山獎全國首獎殊榮，由國泰證券資深副總林健治(左)、國泰產險資深副總許嘉元 (右)，代表領獎。圖／王淑以）

第十八屆國家品牌玉山獎21日於國泰金融會議廳舉行頒獎典禮，國泰證券持續秉持著「以客戶需求為中心」的服務理念，榮獲本屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎，此為國泰證券第六度獲得國家品牌玉山獎榮耀肯定。

國泰證券秉持著「以客戶需求為中心」的服務理念，提供深入人心的數位服務，成功擄獲客戶「心佔率」。

國泰證券在小額投資領域享有重要品牌聲量，舉凡台股定期定額及海外股債小額投資皆洞悉客戶需求，已成為國內券商於海內外投資領域，力行普惠金融理念的重量級領導品牌，獲頒本屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎，此為國泰證券第六度榮獲國家品牌玉山獎肯定。

國泰證券表示，有鑑於近年來全球低利率環境、疫情因素及經濟復甦帶來的物價上揚通膨等議題，顯示資金尋找更好出路，仍是普羅大眾持續關注的話題。國泰證券希望協助更多小資族，小錢也能透過長期規律投資累積出一桶金。

國人透過國泰證券台股定期定額服務，投資布局可望跨足海內外股債商品，長期下來，不僅存到一桶金，財富自由的理想境界亦不遠。

國泰證券亦持續觀察投資人的需求，除了提供台股前五十權值股等大型藍籌股做為台股定期定額扣款標的，並持續優化，截至目前，共計提供85檔股票及77檔ETF，標的涵蓋海內外各產業別、股票到債券性質。國泰證券台股定期定額扣款金額持續成長，不斷刷新自己的紀錄，目前單月市占率已經達到近「四成」表現。

除了台股經紀服務，國泰證券在複委託領域也持續關注投資人需求，今年6月，國泰證券領先同業提供美股即時報價服務，協助國人投資美股零時差。