雲林名店「和田順奶酪製作所」進駐微風超市南山旗艦店。（吳奕萱攝）

成立6年的雲林斗六「和田順奶酪製作所」，以販售新鮮手工奶酪、乳品、奶茶、紅茶為主，細緻的職人滋味在雲林打響知名度後，2年來也受邀進駐台北微風百貨，即起除了微風復興、南京店外，也正式進駐「微風南山」B1超市。

73年次的「和田順奶酪製作所」二代老闆鄭明哲，畢業於農業相關學系，曾於台肥任職近10年，對該領域研究豐富，在農業圈小有名氣，憑著他的專業度，加上父親30年的煮茶好功夫，決定從奶酪開始創業，再陸續拓展至乳品、紅茶、奶茶等。

雲林名店「和田順奶酪製作所」進駐微風超市南山店。（吳奕萱攝）

其中招牌「和田燉奶」1公升裝達185元台幣，乳源為合作小農牧場，已是全台最高價乳品，鄭明哲透露，每瓶「和田燉奶」相當費時耗工，大約每5小時才能由生乳完整燉煮產出僅30公升的稀有鮮奶，乳脂含量4％以上，口感都超越市面一般鮮奶，因為5小時才能生產30瓶，每天都是限量供應。

而「順道紅茶」則運用做鮮奶的技術來生產紅茶，完全沒有防腐劑，或是高糖份的保存，透過瞬間降溫的方式，讓紅茶保持鮮度，再運用頂級料理才會出現的「日本三溫糖」，不斷降溫嘗試從攝氏20度、10度到4度，再加入決明子讓口感清爽解膩。

「和田順奶酪製作所」老闆鄭明哲。（吳奕萱攝）

老闆鄭明哲透過農業背景，凡事親力親為，從包裝設計和繪圖、送貨都一手包辦，相當有古早職人精神，提到店名的故事，他說「為什麼取名叫和田順，就是想要和田在一起」，為了傳承30年父親的煮茶功夫，也因父親名字叫做「順道」而取名「順道紅茶」。

荔枝蜂蜜燉奶，250元。（微風提供）