近日爆發民進黨立委黃國書是當年國民黨線民、民進黨前黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查員一事，同樣美麗島時代的前副總統呂秀蓮，今在自己的臉書直播時向監察院長，也身兼國家人權會主委陳菊喊話，身為人權總舵手「請你本於初衷積極促成真正的轉型正義」；也奉勸國民黨主席朱立倫，「現在若還有人，替當時威權國民黨漂白，就是白癡」。

呂秀蓮今在直播稱讚陳菊在黃國書線民事件爆發後的談話，可圈可點、斑斑血淚，他在節目向陳菊喊話，「菊姐（台語）！我們共度許多苦難日子，感謝你今天還可以講出這樣良心話，現在大權在你手裡，既是監察院長又是國家人權會主任委員，促轉會組織不健全、社會公信力不夠，絕對需要國家人權會、監察員的總舵手陳菊，請你本於初衷積極促成真正的轉型正義」。

她說，民進黨幸運年輕這一代，不知道戒嚴統治多邪惡，「請你們用感恩的心來認識歷史，若一知半解，不要害怕，大家要勇敢面對歷史」，盡忠職守只是偵蒐所得，憑著良心做報告，可以諒解，很多人因為論功行賞，後來在國民黨體制擔任高官，因為效忠國民黨，但如果有人分明擔任這樣任務，涉透到反對陣營、早期的美麗島、現在的民進黨陣營，騙取支持、獲得選票，「你們還要包容、鄉愿，要小心，我跟信介先說過一句話，幸虧國民黨是反共，我們只要反對國民黨，反共交給國民黨」。

她表示，我相信這是少數，但是有一就有二，「當權者若沒有勇氣，認真看待你們當中，又臥底又吃香喝辣，擔任高官、黨職，繼續容忍的話，民進黨豈不是戒嚴時期的國民黨2.0？」

他也對國民黨喊話，這是歷史共業，奉勸朱立倫領導的當代國民黨，不必承擔歷史惡業，但是要去坦認承認老國民黨做了一些你們不可想像的事，不要站在民進黨對立面，勇敢面對共同發現真相，跟人民發誓絕不重蹈覆徹。「應發揮道德勇氣，協助民進黨把真相講出來，一起創造明日之善」。

她說，民進黨目前當家、當權年輕世代，甚至現在當權者也有不少人從國民黨過來，沒受過國民黨迫害，當然不知道特務、爪耙子、蟑螂做過什麼，但不要鄉愿，因為曾經為民主奮鬥很多人都已經上天堂，不然就是都垂垂老矣，用感恩、尊敬體會一下當年走過的黑暗心酸路。