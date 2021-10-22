花博施打動線亂糟糟惹民怨，台北市衛生局長黃世傑日前表示，集中在花博打疫苗，他不是決策者，警政衛生委員會認為，既然決策是由府級規畫，仁愛醫院只是代罪羔羊，要求副市長蔡炳坤和黃珊珊今赴委員會議會做專案報告。但北市府卻回文表示，都是「臨時性任務編組」，讓議員無法接受，召集人王世堅提出，除聯醫外，衛生局預算停審，待2位副市長積極面對後再審。

疫情以來，防疫記者會上可見北市2位副市長針對專責任務做報告，去年疫情初期，不見台北市長柯文哲本人主持會議，都是由北市新冠肺炎流行疫情指揮中心指揮官黃珊珊來主持，當時就備受議員質疑，而日前又花博發生疫苗施打亂象、第12期北市疫苗施打量能最低，警政衛生委員會要求2位副市長到場備詢，今卻未到現場，讓議員相當生氣。

王世堅表示，黃副市長堅持是體制問題，願意到各位議員同仁辦公室做個別報告，但他的說法我無法接受，且日前質詢時，衛生局長黃世傑對疫苗施打集中在花博引起民怨這件事，沒有具體答覆，委員會要求，2位副市長出席警政衛生質詢，專案報告不來，至少警政衛生質詢必須出面負責說明備詢。

王世堅提出，針對衛生局預算，除聯醫外，衛生局預算暫擱停審，讓2位副市長有更積極面對委員會的要求，再續審；北市議員阮昭雄也提出，委員會有公文書，要公開給市民交代，而不是一一拜訪。

議員陳建銘則表示，到各議員辦公室疫苗說明沒辦法了解事情真相，本來就該透過各種程序來監督，除了召集人的做法，更應該予以譴責；議員簡舒培痛批，不要以為拿著法規就不用來，現在實際上督導跟決策如果不是在衛生局長，那就不是主管業務，政策決策者是副市長，這完全是權責不相當，也不負責任。

委員會決定，在2位副市長沒有到會說明之前，衛生局除了聯醫預算外，暫擱停審。北市衛生局長黃世傑解釋，地點選在花博是共同決策，經過共同討論的結果。