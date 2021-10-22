全國運動會21日落幕，彰化縣超越前3屆的成績，奪得9面金牌、8面銀牌、16面銅牌，計33面獎牌。9面金牌分別為：游泳2面、跆拳道1面、舉重1面、射擊1面、武術1面、田徑3面。讓人驚艷是散打冠軍吳姿宜，10年前就是全運金牌，再次站上武術散手競技場上已是3位小孩子的媽媽，依然漂亮不已，再拿下冠軍。

武術選手吳姿宜是漂亮寶貝，也是3個孩子的媽，再度拿下散打冠軍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美感謝選手教練團隊付出的辛苦與努力，為彰化爭光，創造了佳績。

武術選手吳姿宜是漂亮寶貝，也是3個孩子的媽，再度拿下散打冠軍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

水道速王吳浚鋒，真的是誰與爭鋒啊！一連奪兩金，在男子組50公尺蛙式及自由式兩項目中奪得雙料冠軍，已分別別締造四連霸、五連霸的佳績，尤其在50公尺蛙式以28.04秒打破大會紀錄，原紀錄28.41。

跆拳道選手劉威廷，完美交出男子組對打80公斤級連霸的佳績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

田徑選手戴士皓，於全國運動會男子組擲鐵餅項目睽違6屆，終於在本屆全國運動會中以52.44公尺擲出金牌。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

跆拳道選手劉威廷，將本屆全國運動會視為選手生涯的最終戰，並且完美交出男子組對打80公斤級連霸的佳績，日後則以運動教練為目標，繼續為跆拳道運動盡一份心力。

舉重選手許瑋君在女子組59公斤級與教練聯合作戰的策略奏效，頂住壓力以抓舉88公斤、挺舉105公斤戰勝地主亞運代表隊取得1金。

射擊選手楊昆弼，於上屆全國運動會為了備戰亞洲射擊錦標賽，未能在該項目連霸，今年則不負眾望強勢拿回男子組不定向飛靶個人組冠軍的頭銜。

武術選手吳姿宜，曾經也是代表彰化縣出征並於百年全國運動會獲得金牌，事隔十年後，再次站上武術散手競技場上的她已是3位小孩子的媽媽， 第一場次就對上亞運好手高玉娟，姿宜表示：這真的是四場比賽中最高強度的一場，打好打滿3回合終是靠毅力贏得該場戰役，在女子組65公斤級拿下金牌。

田徑選手戴士皓，於全國運動會男子組擲鐵餅項目睽違6屆之久，終於在本屆全國運動會中以52.44公尺擲出金牌，這十幾年的時間，總有受傷、疲憊、厭倦的時刻，士皓感性的表示：多虧身邊的老師、學長姐、朋友們以及家人和女友的支持與鼓勵，才能夠讓他站上第一名的頒獎台。從他身上足以看出運動員的毅力與堅持。

田徑選手向俊賢，在上屆全國運動會之前因為練習受傷，未能盡情與同場好手較勁一番，而日前向俊賢才在全國大專校院運動會中跳出2.10公尺拿下公開男生組跳高冠軍，這次則直接從2.06公尺起跳，每次高度都於第一次試跳成功，最終以2.21公尺拿下本屆全國運動會男子組跳高冠軍並達標明年杭州亞運。

田徑選手邱于庭，目前就讀清華大學，日前在全國大專校院運動會擲出51.74公尺獲得公開女子組擲標槍亞軍略輸蘇昭綺選手，不服輸的她，最後在全國運動會的女子組擲標槍戰役中，以52.93公尺的成績贏得冠軍。