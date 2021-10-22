現代人流行用交友軟體拓展交友圈，甚至進而談場戀愛，卻不乏有許多上當受騙的例子，美女主播劉芯彤就透露有位天菜主播，照片成為詐騙集團盜用的目標，還有人因此被騙走近千萬，讓這名天菜主播無奈感嘆：「現在這是什麼世道，分身都比本尊賺得輕鬆」。

劉芯彤表示認識某位天菜主播，有著俊俏臉龐和精壯身材的他，不僅辦公室菜鳥女記者暗戀他，就連女粉絲都誇說：「聽到他的聲音，耳朵都懷孕了」，卻也因此成為詐騙集團盜用目標，幾乎天天都有人檢舉他照片被盜用，沒想到有天收到一名四十多歲女子的私訊，表示有人盜用他的照片每天噓寒問暖，等到日久生情之後，開始編投資理由，讓她掏出大筆錢來，總共被騙走約四百多萬。

沒想到事隔幾天，這位天菜主播又收到一封罵他的訊息，內容寫道：「為什麼要當詐騙集團，還狠心騙走九百多萬，難道都不怕有報應嗎」，才意識到有許多人用他的臉在外頭賺錢，無奈表示：「盜用我照片的分身，隨隨便便幾句話就騙走了一千多萬。我是本尊，每天在電視機前，播新聞給大家聽，這麼辛苦，一個月才賺幾萬元。一千多萬我都不知道要工作多久才能賺到。現在這是什麼世道，分身都比本尊賺得輕鬆、賺得荷包滿滿」。

對此，網友也紛紛回應：「換成是我心中也會覺得五味雜陳」、「很羨慕騙子，就是有人心甘情願的拿出錢來給他」、「有盜用過他照片的人私訊我，我質疑對方，還說是小帳」、「我知道他西裝外套下都是冰塊盒，沒想到他這麼搶手、這麼困擾」。