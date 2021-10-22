瑞芳地區農會山藥產銷班班長葉俊郎指出，山藥選購不一定挑大，挑切口纖維細膩的口感較Q。（陳慰慈攝）

新北山藥雞湯調理包6入1190元，民眾可在消費高手一起購、momo購物網、新北市農會真情食品館電商平台上選購。（陳慰慈攝）

新北山藥進入盛產期，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，銷售新北山藥雞湯調理包，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受季節限定的健康美味，並推出限量1000份的山藥體驗券，鼓勵民眾走訪東北角山藥產地，品嘗在地農產好滋味。

新北市長侯友宜表示，新北山藥是最健康的新北三寶，山藥養身美味也能讓精神更好，口感Q彈綿密富含多種營養素，最近天氣變冷很適合吃山藥調理身體，這次結合電商平台促銷，讓民眾透過電商宅配訂購，只要打開包裝加熱，在家也能輕鬆享受新北山藥，他說，新北山藥產量少，常被餐廳、日本人訂光，市場行情好，笑言「連我想吃都吃不到」。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥以種植台灣特有的野生品種「基隆原生種山藥」為特色，薯塊富含多種營養物質及幫助消化的膳食纖維與黏液質，對於延年益壽養固精氣皆很有幫助，再加上產地鄰近消費地，新鮮程度絕對掛保證，不僅如此，新北山藥Q彈綿細的口感及切口不易褐化的優點，讓每個品嚐過的饕客都念念不忘。

至於山藥該如何挑選？瑞芳地區農會山藥產銷班班長葉俊郎指出，外觀不要彎彎曲曲，黏汁多的就是好山藥，另選購不一定要挑大，要挑選切口纖維細膩的，口感較Q。

新北市山藥主產區在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，每年中秋節到12月為盛產期，種植面積為46公頃，年產量約600公噸，產值約1.8億元，銷售價格每台斤200元到300元。

新北市農業局長李玟表示，除電商平台能夠購買山藥相關產品外，更推出限量的山藥體驗券，可在雄獅旅遊、福隆福容飯店等處免費取得實體抵用券，可抵用山藥產地田間體驗及品嘗在地山藥特色料理，鼓勵民眾與山藥近距離接觸，來產地吃道地。

相關的山藥體驗內容及購買資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢；購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760～3、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。