IBM發布2021年第三季財報，受惠諮詢和軟體業務拉抬，其單季營收維穩成長步調，現金流表現亦穩健。累計今年前三季合併營收小幅年增1％、達541億美元，稀釋後每收益則較去年同期下滑兩成、為3.77美元。

IBM今年大刀闊斧進行組織重整，預計11月初將完成分拆原基礎架構管理服務業務、另成立勤達睿（Kyndryl）。IBM董事長暨執行長Arvind Krishna表示，這也代表IBM朝發展為以平台為中心的混合雲和人工智慧公司的方向，又向前邁了一步。

他並強調，IBM也將繼續在軟體和諮詢業務保持良好的發展態勢，預期這將是未來創造IBM營運高成長的機會所在。隨著IBM持續專注於敏捷地為客戶提供更好的服務，其對於實現中個位數的營收成長和運籌帷幄的自由現金流等中期目標充滿信心。

IBM資深副總裁兼財務長James Kavanaugh進一步表示：IBM在今年第三季和過去一年裡，除保持穩健的現金流、資產負債比例和流動性，以支持其在混合雲和人工智慧的企業策略，預計分拆勤達睿之後，將提升IBM的產品組合成長力，以帶來更高價值的經常性營收、並挹注強大的現金流，有利於後續可繼續投資策略型業務、同時為股東提供更好的投資回報。

IBM第三季合併營收176億美元、年增0.3％（若按調整後業務和匯率計算，則年減0.2%），若不計將拆分的勤達睿（Kyndryl）業務，單季營收則有2.5%年成長。

以各部門單季業績表現來看，含括雲和資料平台、認知應用和交易處理平台的「雲端與及認知軟體部門」，營收達57億美元、年增2.5％，另包括諮詢、應用管理和全球流程服務的「全球企業諮詢服務部門」，營收為44億美元、年增11.6%。至於旗下紅帽（Red Hat）營收則有17%的年增幅。

不過在全球資訊科技服務（含基礎設施和雲服務及技術支援服務）、系統部（系統硬體和作業系統軟體）和全球融資部（含融資與二手設備出售）等三大業務，營收表現皆呈下滑走勢，分別為62億、11億及2.2億美元。

累計今年前三季IBM合併營收541億美元，年增1.8％，稀釋後每股盈餘3.77美元，較去年同期的4.72美元下滑20％。

若按非美國通用會計準則（non-GAAP）計算，其前三季營收入為60億美元，比前一年同期的59億美元，增長 1.3%。non-GAAP的持續營運稀釋後每股收益則為6.62美元，與去年同期的6.60美元持平。

依美國通用會計準則（GAAP）計算的每股收益，包含與購買的無形資產攤銷，和其他收購相關費用、退休相關費用、美國稅收改革法案的影響，以及與拆分勤達睿相關的交易成本帶來的每股影響數2.85美元估算，勤達睿拆分成本的影響數為每股0.76美元。