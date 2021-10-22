美國聯邦調查局（FBI）今天表示，在佛羅里達州自然保護區發現的人類遺骸，是在公路之旅中慘遭殺害網紅裴蒂托的男友。

聯邦調查局在聲明中說：「經比對牙科紀錄後，證實那些人類遺骸就是勞德里（Brian Laundrie）。」

路透社報導，遺體是昨天在佛州卡爾頓保護區（Carlton Reserve）發現的，距離勞德里父母的住家不遠。勞德里的家人9月中通報他失蹤後，警方與FBI探員就在搜尋他的下落。

23歲的勞德里被列為殺害22歲裴蒂托（Gabby Petito）的「利害關係人」，這對情侶先前踏上足跡踏遍全美的公路之旅，但裴蒂托9月被發現身亡。

裴蒂托辭掉她在紐約的工作，把她的家當都放進露營車，整個夏天和勞德里在全國各地探險，並不時在社群媒體發文記錄他們旅程。

但在她離奇消失、勞德里又獨自回到佛州住家後，裴蒂托的家人於9月11日將她通報為失蹤人口。

勞德里拒絕說出他的女友出了什麼事，之後在當局開始於全國搜尋裴蒂托之際，他自己也搞失蹤。

裴蒂托的屍體9月19日在懷俄明州的荒野被發現，調查人員研判她是遭勒斃。

裴蒂托的命案，和頭號嫌疑人的失蹤，受到美國和世界各地的媒體爭相報導。此事還引發對於失蹤白人女性過度關注的爭論。