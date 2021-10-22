民進黨台北市議員簡舒培逼市長柯文哲念「四個堅持」，柯文哲22日表示，本來議員是要監督市政或對市政有建議，老百姓血汗錢供養議員，在議場上卻都在搞聲量、比意識形態當然被K。
簡舒培日前在議會質詢時，要求柯文哲將蔡英文總統國慶演講的「四個堅持」一字一句不漏念出來，柯當場反擊說不想念廢話。
柯文哲今早出席美術館典藏庫房新建工程動土典禮，對於遭簡舒培逼念四堅持，他說，本來議員是要監督市政或對市政有建議，老百姓血汗錢供養議員，在議場上都在搞聲量、比意識型態當然被K。
民進黨台北市議員簡舒培逼市長柯文哲念「四個堅持」，柯文哲22日表示，本來議員是要監督市政或對市政有建議，老百姓血汗錢供養議員，在議場上卻都在搞聲量、比意識形態當然被K。
簡舒培日前在議會質詢時，要求柯文哲將蔡英文總統國慶演講的「四個堅持」一字一句不漏念出來，柯當場反擊說不想念廢話。
柯文哲今早出席美術館典藏庫房新建工程動土典禮，對於遭簡舒培逼念四堅持，他說，本來議員是要監督市政或對市政有建議，老百姓血汗錢供養議員，在議場上都在搞聲量、比意識型態當然被K。
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